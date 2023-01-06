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Автобус с 30 пассажирами вызволили из снежного плена в Карагандинской области

6 Января 2023, 08:31
Автобус с 30 пассажирами вызволили из снежного плена в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Водитель автобуса выехал на второстепенную дорогу и заблудился, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу оператора республиканских дорог «КазАвтоЖол».

«Около 21:30 вечера 5 января на 1750 километре автодороги Караганда-Балхаш вызволен автобус с 30 пассажирами. Водитель автобуса выехал на второстепенную дорогу и заблудился. Позже он обратился за помощью в единый колл-центр КазАвтоЖола. Прибывшие на место дорожники оперативно оказали помощь. Обмороженных и пострадавших нет», - говорится в сообщении.


Кадр из видео: t.me/qazavtojol

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