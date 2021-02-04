РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:43, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Автобус с 30 пассажирами перевернулся в Павлодарской области

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области автобус с 30 пассажирами съехал в кювет. Никто не пострадал, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Третьего февраля, в 19:30 63-летний водитель одного из ТОО города Экибастуза, управляя автобусом «Вольво» по маршруту №120, двигаясь в южном направлении по автодороге «Экибастуз - КП Батыр» в районе станция Южная, не обеспечив безопасность дорожного движения, не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет. В автобусе перевозили 30 человек, все они рабочие ТОО« , - рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

    Пассажиры и водитель не пострадали. Позже пассажирам предоставили другой автобус.

    «По результатам освидетельствования водитель трезв. Автобус водворен на специальную штрафную стоянку, проводится проверка», - добавили в департаменте полиции Павлодарской области.


    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:24
    Чисто ДТП снизилось после легализации авто - МВД РК
    Сегодня, 14:22
    В Казахстане самый высокий уровень безопасности полетов среди стран СНГ
    Сегодня, 14:17
    Для меня полнейшая неожиданность — министр по ЧС о задержании в его ведомстве
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!