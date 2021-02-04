Автобус с 30 пассажирами перевернулся в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области автобус с 30 пассажирами съехал в кювет. Никто не пострадал, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Третьего февраля, в 19:30 63-летний водитель одного из ТОО города Экибастуза, управляя автобусом «Вольво» по маршруту №120, двигаясь в южном направлении по автодороге «Экибастуз - КП Батыр» в районе станция Южная, не обеспечив безопасность дорожного движения, не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет. В автобусе перевозили 30 человек, все они рабочие ТОО« , - рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

Пассажиры и водитель не пострадали. Позже пассажирам предоставили другой автобус.

«По результатам освидетельствования водитель трезв. Автобус водворен на специальную штрафную стоянку, проводится проверка», - добавили в департаменте полиции Павлодарской области.