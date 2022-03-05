Автобус с 18 казахстанцами выехал из Киева в Катовице

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Еще 18 казахстанцев выехали из Киева в польский город Катовице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства РК в Украине.

«Посольство Казахстана в Киеве продолжает свою работу по эвакуации граждан на Родину. Во Львове также работает Почётное консульство, которое совместно с дипломатами Посольства прорабатывают оперативные организационные вопросы эвакуации граждан. 5 марта 2022 года из Посольства до Львова и далее до г. Катовице выехал очередной автобус с 18 гражданами РК», - сообщила пресс-служба Посольства в Telegram .