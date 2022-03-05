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    16:55, 05 Март 2022 | GMT +6

    Автобус с 18 казахстанцами выехал из Киева в Катовице

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    КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Еще 18 казахстанцев выехали из Киева в польский город Катовице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства РК в Украине.

    «Посольство Казахстана в Киеве продолжает свою работу по эвакуации граждан на Родину. Во Львове также работает Почётное консульство, которое совместно с дипломатами Посольства прорабатывают оперативные организационные вопросы эвакуации граждан. 5 марта 2022 года из Посольства до Львова и далее до г. Катовице выехал очередной автобус с 18 гражданами РК», - сообщила пресс-служба Посольства в Telegram .


    Теги:
    Украина Происшествия, ЧС МИД РК Происшествия
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