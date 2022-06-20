Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Автобус с 13 пассажирами перевернулся в Абайской области

Автор:  
Арайлым Мұрат
20 Июня 2022, 14:25
Автобус с 13 пассажирами перевернулся в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Абайской области перевернулся автобус. В результате дорожно-транспортного происшествия 13 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента полиции ВКО, дорожно-транспортное происшествие случилось в 04:50 19 июня. Автобус марки «Setra-S», постоянно курсирующий по маршруту «Алаколь-Семей», направлялся в город Семей.

«56-летний водитель не справился с управлением. Автобус съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП второй водитель и 13 пассажиров получили травмы различной степени тяжести», - прокомментировали в полиции.

Пострадавшим оказана первая медицинская помощь. Водителя автобуса госпитализировали в больницу. По данному факту проводится досудебное расследование по части 2, статьи 345 Уголовного кодекса РК. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

ДТП   Происшествия   Здравоохранение   Транспорт   МВД РК   Регионы   Общество   Абайская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению