Автобус с 13 пассажирами перевернулся в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Абайской области перевернулся автобус. В результате дорожно-транспортного происшествия 13 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента полиции ВКО, дорожно-транспортное происшествие случилось в 04:50 19 июня. Автобус марки «Setra-S», постоянно курсирующий по маршруту «Алаколь-Семей», направлялся в город Семей.

«56-летний водитель не справился с управлением. Автобус съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП второй водитель и 13 пассажиров получили травмы различной степени тяжести», - прокомментировали в полиции.

Пострадавшим оказана первая медицинская помощь. Водителя автобуса госпитализировали в больницу. По данному факту проводится досудебное расследование по части 2, статьи 345 Уголовного кодекса РК. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.