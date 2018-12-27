Автобус с 13 пассажирами эвакуировали с трассы Павлодар - Семей

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Рейсовый автобус с 13 пассажирами застрял на дороге Павлодар - Семей, сообщили в КЧС МВД РК.

26 декабря около 23:00 часов в Аккулинском районе Павлодарской области, близ села Аккулы, на автодороге «Павлодар-Семей» в результате закрытия движения из-за сильного мороза совершил остановку пассажирский рейсовый автобус марки «Setra», следовавший по маршруту «ВКО Ажар-Астана».



В салоне находились 13 человек, из них 4 детей.



Силами и средствами ДЧС Павлодарской области пассажиры были доставлены и размещены в пункте обогрева «Агротехнический колледж» с. Аккулы. В медицинской помощи не нуждались.