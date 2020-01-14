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Автобус провалился под землю в Китае, 10 человек пропали без вести
СИНИН. Синьхуа - КАЗИНФОРМ - В понедельник на северо-западе Китая, в провинции Цинхай, часть дорожного полотна провалилось под землю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.
Инцидент произошел около пяти часов вечера на улице Нандаджи в городе Синин, столице провинции Цинхай. Участок дорожного полотна провалился под землю. Нандаджи является главной улицей города с интенсивным движением транспорта.
По сообщениям местных властей, под землю провалился маршрутный автобус, затем последовал взрыв.
В результате происшествия 10 человек были признаны пропавшими без вести, 15 человек получили ранения различной степени тяжести.
На месте трагедии работают спасательные службы.
По словам городского управления по чрезвычайным ситуациям, пострадавшие получают лечение, их состояние не является критическим. Причина инцидента выясняется.
фото: russian.news.cn
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