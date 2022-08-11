11 Августа 2022 18:38

Автобус протаранил ограждение детской поликлиники в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – ДТП с участием городского автобуса и легкового автомобиля произошло сегодня в районе Пришахтинска города Караганды. После столкновения пассажирский транспорт протаранил ограждение детской поликлиники, едва не задев проходящую мимо женщину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях появилось видео ДТП, где можно увидеть, как легковое авто на скорости заносит на встречную полосу и там происходит столкновение авто с пассажирским автобусом. Как выяснилось, за рулем легковушки был 26-летний парень. По предварительным данным, он не справился с управлением.

«11 августа около 9:00 в Караганде 26-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь с 23 мкр. в сторону 22 мкр., по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с пассажирским автобусом под управлением 53-летнего водителя. В результате ДТП автобус протаранил забор медицинского учреждения. В салоне данного транспортного средства находилось трое пассажиров. Один из них получил травму руки и ему оказана медицинская помощь», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Также на видео можно заметить, как за доли секунд до происшествия на территории детской поликлиники в нескольких метрах от автобуса проходит женщина. Ей чудом удалось избежать несчастного случая.

На данный момент стражи порядка устанавливают обстоятельства ДТП. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Кадр из видео