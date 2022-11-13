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Автобус протаранил авто и врезался в электрическую опору в Атырау

13 Ноября 2022, 21:50
Автобус протаранил авто и врезался в электрическую опору в Атырау
13 Ноября 2022, 21:50

Автобус протаранил авто и врезался в электрическую опору в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау водитель маршрутного автобуса, нарушив правила дорожного движения, протаранил легковой автомобиль , а затем врезался в электрическую опору, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, ДТП произошло сегодня во второй половине дня. Водитель общественного транспорта 1969г.р., двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2114, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение.

От удара автобус занесло, и он врезался в столб линии электропередачи. В результате водитель и 1 пассажир автомобиля ВАЗ с травмами различной тяжести на скорой помощи были доставлены в областную больницу.

По данному инциденту в настоящее время ведется сбор соответствующих документов.


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