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Автобус попал в ДТП в Карагандинской области, четыре человека погибли
20 Сентября 2022, 02:22

Автобус попал в ДТП в Карагандинской области, четыре человека погибли

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - ДТП с участием автобуса произошло в Карагандинской области, погибли четыре человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

«19 сентября в 19:30 в Актогайском районе на автодороге Алматы - Екатеринбург в 30 км от поселка Сарышаган произошло ДТП с участием грузовой автомашины МАЗ и пассажирского автобуса ПАЗ. В результате ДТП оба водителя и пассажир автобуса от полученных травм скончались на месте, еще один пассажир автобуса скончался в карете скорой помощи. На момент ДТП в автобусе находились 11 пассажиров», - сообщили в полиции.

По информации ведомства, данный факт зарегистрирован, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Департамент полиции Карагандинской области предупреждает водителей быть предельно осторожными и строго соблюдать правила дорожного движения.

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