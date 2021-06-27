Автобус перевернулся в Актюбинской области: госпитализированы три человека

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На трассе Самара-Шымкент перевернулся автобус, врачебная помощь понадобилась трем пострадавшим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел на 916-м километре трассы «Самара-Шымкент». Пассажирский автобус перевернулся в районе села Богетсай.

«В автобусе находились 12 пассажиров. Трое из них дети. Водитель не соблюдал правила дорожного движения, в результате чего автобус перевернулся на правый бок. Как выяснилось, люди ехали из Актобе в село Калинино Иргизского района на семейный праздник. Троим пострадавшим понадобилась врачебная помощь. Двое из них получили легкие ранения, один поступил в травматологическое отделение больницы скорой помощи г. Актобе», - сообщил руководитель пресс-службы областного департамента полиции Саролат Саркулов.