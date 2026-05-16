    Автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Талдыкоргане

    В Талдыкоргане автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Трагедия произошла 15 мая на улице Назарбаева. По словам очевидцев и родных погибшей, у женщины остались двое маленьких детей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото из соцсетей

    Как сообщили в департаменте полиции области Жетысу, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

    — Полицией расследуется уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 15 мая в городе Талдыкорган. По предварительным данным, водитель автобуса марки «Isuzu», двигаясь по улице Назарбаева, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина скончалась, — сообщили в ведомстве.

    В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Автобус водворен на специализированную стоянку.

    Также в полиции сообщили, что подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

    Иная информация, согласно статье 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

    Родные погибшей через социальные сети обращаются к очевидцам происшествия с просьбой предоставить записи с видеорегистраторов или фотографии с места аварии.

    Ранее сообщалось, что полицейский насмерть сбил полуторагодовалого ребенка в Актау.

    Айгерим Коппаева
