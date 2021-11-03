Автобус насмерть сбил девочку в ВКО

АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области погибла несовершеннолетняя девочка, которую сбил автобус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы департамента полиции ВКО, дорожно-транспортное происшествие произошло 2 ноября в вечернее время в городе Алтае.

На перекрестке улиц Горького и Бочарникова водитель автобуса марки «ПАЗ» на нерегулируемой пешеходной полосе сбил 14-летнюю девочку. От полученных травм подросток скончалась на месте.

«В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части

3 статьи 345 УК РК (Деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы. Водитель автобуса находится под стражей в изоляторе временного содержания», - сообщили в департаменте полиции.