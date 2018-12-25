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Автобус и легковушка столкнулись на мосту в Павлодаре

25 Декабря 2018 15:35 141
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Автобус и легковушка столкнулись на мосту в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пассажир Honda Stepwagon госпитализирован в павлодарскую областную больницу после столкновения машины с пассажирским автобусом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«24 декабря в 18.04 на автогужевом мосту  автодороги Павлодар-Шарбакты произошло столкновение автомашины Honda Stepwagon с городским маршрутным автобусом марки Volvo, - сообщила  пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Пассажир автомобиля в результате ДТП госпитализирован в областную больницу.

«Назначены экспертизы. Проводится проверка», - отметили в департаменте.

 

 

 

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Ключевые слова: Павлодарская область, ДТП,
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Автор:

Антон Гагарин

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