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    02:17, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Автобус дотла сгорел на трассе в Атырауской области

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    Фото: atpress.kz
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Автобус дотла сгорел на трассе сообщением Доссор - Кульсары в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, 13 июня в первой половине дня поступил вызов о том, что на 27 километре трассы Доссор-Кульсары Макатского района произошло возгорание автобуса, направлявшегося в город Кульсары. Тушение осуществили 4 сотрудника и 1 единица техники ТОО «Семсер Өрт Сөндіруші». В результате пожара автобус марки «Yutong» 2018 года выпуска сгорел полностью.

    Пострадавших нет. В автобусе, который принадлежит частному лицу, находился только водитель, который успел покинуть салон транспортного средства.


    Теги:
    Атырауская область Происшествия ДТП Происшествия, ЧС
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