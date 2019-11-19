Автобус для детей с особыми потребностями выделили средней школе в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Автобус для подвоза детей с особыми потребностями подарили сегодня средней школе №19 города Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В школе учится самое большое количество детей с инвалидностью по сравнению с другими учебными заведениями города. Автотранспорт был приобретен на средства общественного фонда «Международная Академия Наук, Экологии. Инженерии и Педагогики».

По словам председателя фонда Талгата Туремуратова, проблема с подвозом детей с особыми потребностями в этой школе была давно.

«В этой школе учится 48 детей с особыми потребностями. Также при школе работает центр инклюзивного образования. Раньше детям было сложно приезжать из разных пригородных поселков в эту школу, проблема с подвозом существовала давно.

Так дети приезжали из поселков Заречный, Жанаконыс, Каргалинское, массива Бауырластар. Это отдаленные поселки. Теперь детей будет подвозить в школу и отвозить обратно новый автобус», - рассказывает председатель общественного фонда Талгат Туремуратов.