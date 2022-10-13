13 Октября 2022, 15:43
Автобус c 52 пассажирами перевернулся в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОМ - 13 октября на автодороге Самара - Шымкент вблизи поселка Акжар произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса Setra. Водитель автобуса допустил опрокидывание транспорта в левый кювет по ходу движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.
В автобусе находились 52 пассажира, все они сотрудники одного из охранных агентств, ехали на пересменку.
В результате ДТП 9 пассажиров с различными телесными повреждениями доставлены в центральную больницу города Хромтау.
Фото:instagram.com/problema.aktobe/
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