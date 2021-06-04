Авто загорелось на трассе «Алматы-Хоргос»: обнаружены два тела

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области на трассе «Алматы-Хоргос» загорелся автомобиль. В нем обнаружены два обгоревших тела, передает МИА «Казинформ».

Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях.

«3 июня в 17:59 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение, что в Енбекшиказахском районе Алматинской области на 82 км автодороги «Алматы-Хоргос» произошло возгорание легковой автомашины», - сообщила пресс-служба ДЧС Алматинской области.

На место вызова выехали четыре сотрудника и одна единица техники ДЧС Алматинской области, расстояние от ближайшей пожарной части составило 45 км.

На месте пожара, в салоне автомобиля были обнаружены обгоревшие тела двух пассажиров.

В ведомстве отметили, что причина пожара устанавливается.

ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.