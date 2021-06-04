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    02:12, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Авто загорелось на трассе «Алматы-Хоргос»: обнаружены два тела

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области на трассе «Алматы-Хоргос» загорелся автомобиль. В нем обнаружены два обгоревших тела, передает МИА «Казинформ».

    Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях.

    «3 июня в 17:59 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение, что в Енбекшиказахском районе Алматинской области на 82 км автодороги «Алматы-Хоргос» произошло возгорание легковой автомашины», - сообщила пресс-служба ДЧС Алматинской области.

    На место вызова выехали четыре сотрудника и одна единица техники ДЧС Алматинской области, расстояние от ближайшей пожарной части составило 45 км.

    На месте пожара, в салоне автомобиля были обнаружены обгоревшие тела двух пассажиров.

    В ведомстве отметили, что причина пожара устанавливается.

    ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Транспорт Алматинская область Происшествия
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