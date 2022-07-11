11 Июля 2022 19:03

Авто столкнулось с грузовым поездом в Костанайской области, есть жертвы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Водитель авто выехал на железнодорожные пути перед идущим грузовым поездом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НК «Қазақстан темір жолы».

«11 июля в 14:35 на регулируемом железнодорожном переезде станции Притобольская участка Тобол - Кушмурун Костанайской области произошло ДТП. По словам очевидцев, водитель автомашины марки «Жигули» объехал впереди стоящие машины и выехал на железнодорожные пути перед идущим грузовым поездом. В результате ДТП есть жертвы», - сообщили в пресс-службе НК «Қазақстан темір жолы».

На месте происшествия работает полиция. Поезд двигался со скоростью 57 км/ч. Переездная сигнализация работает исправно. В АО «НК «Қазақстан темір жолы» создана комиссия для расследования причин и обстоятельств происшествия.