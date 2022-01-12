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Авто с оружием задержали в Костанайской области

12 Января 2022 12:58
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Авто с оружием задержали в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области задержана автомашина, водители и пассажиры которой не подчинились требованиям полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента полиции.

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В ведомстве отмечают, что в соответствии с распоряжением коменданта в Костанайской области выставлены 7 блокпостов на автодорогах республиканского и областного значения по периметру границ Костанайского региона с Актюбинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областями, а также 7 блокпостов по периметру границ Костаная.

На блокпостах за время ЧП проверено 12 164 автомашин, в том числе за сутки – 2 563.

«7 января на блокпосту в Сарыкольком районе остановлены две автомашины «Тойота Ландкрузер» и «Тойота Камри», под управлением двух водителей 1991 и 2001 года рождения, которые не подчинились законным требованиям сотрудников полиции и продолжали передвигаться в ночное время в сторону областного центра. Полиция задержала автомашины вблизи поселка Сарыколь. В каждой машине находились по одному пассажиру. В настоящее время их осудили к административному аресту сроком на 5 суток за нарушение режима ЧП.

9 января на блокпосту автодороги Костанай-Рудный задержана автомашина «Лада Приора», на российском учете, под управлением гражданина РФ, у которого при досмотре обнаружен и изъят пневматический пистолет без номера. Назначена экспертиза.

Водитель административно арестован за нарушение режима ЧП на 12 суток», - сообщили в пресс-службе ведомства.


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#Костанайская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #МВД РК   #Регионы   #Криминал  
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Автор:

Серик Сабеков

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