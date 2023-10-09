Авто опрокинулось на трассе в области Жетысу: один человек погиб

Смертельное ДТП произошло на трассе в области Жетысу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Авария с участием Mazda-626 произошла на территории Алакольского района области Жетысу. За рулем иномарки находился 22-летний военнослужащий, который на 550 км трассы Алматы – Усть-Каменогорск потерял управление автомашиной и допустил ее опрокидывание. В больницу с места происшествия госпитализировали водителя и его 22-летнего пассажира.

Чуть позже один из травмированных мужчин, несмотря на усилие медиков, скончался в реанимационном отделении. По факту ДТП начато досудебное расследование.

Полицейские в очередной раз обращаются к водителям автотранспортных средств с требованием о неукоснительном соблюдении ПДД РК.