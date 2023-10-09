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    16:38, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Авто опрокинулось на трассе в области Жетысу: один человек погиб

    ДТП
    Фото: ДП области Жетысу

    Смертельное ДТП произошло на трассе в области Жетысу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Авария с участием Mazda-626 произошла на территории Алакольского района области Жетысу. За рулем иномарки находился 22-летний военнослужащий, который на 550 км трассы Алматы – Усть-Каменогорск потерял управление автомашиной и допустил ее опрокидывание. В больницу с места происшествия госпитализировали водителя и его 22-летнего пассажира.

    Чуть позже один из травмированных мужчин, несмотря на усилие медиков, скончался в реанимационном отделении. По факту ДТП начато досудебное расследование.

    Полицейские в очередной раз обращаются к водителям автотранспортных средств с требованием о неукоснительном соблюдении ПДД РК.

     

    Теги:
    МВД РК ДТП полиция Жетысуская область Безопасность
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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