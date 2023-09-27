Авто на газу начали проверять в Казахстане

Автотранспорт на газобаллонном оборудовании начали проверять на предмет правильной эксплуатации в РК. Ежегодно по стране от отравления природным и сжиженным газом погибает около 20 человек. Об этом сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Маргулан Аманбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проблемным вопросом в отопительный период является использование бытового газа. Зачастую, неправильное использование и хранение газовых баллонов в одной квартире приводит к риску гибели людей всего подъезда. Согласно данным ежегодно по стране от отравления природным и сжиженным газом погибает около 20 человек, а взрывы и хлопки газобаллонных установок зачастую приводят к групповой гибели людей, - сказал Маргулан Аманбаев.

По его словам, 17 апреля из-за взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в городе Жанаозене погибли 4 человека (из них 1 ребенок).

Ситуация осложнена тем, что граждане, используют старые и просроченные баллоны.

И большая часть потребителей, привычно заправляют свои баллоны на ближайших автозаправочных станциях.

Однако хочу обратить внимание населения, по закону заправка бытовых баллонов на автозаправочных станциях запрещена и является нарушением требований по безопасности объектов систем газоснабжения, - заявил Маргулан Аманбаев.

Он также отметил, что в стране за последние годы значительно возросло количество автотранспорта, работающего на газобаллонном оборудовании (далее ГБО), так как природный газ является одним из наиболее дешевых видов топлива и его использование привлекательно для автомобилистов.

На этом фоне многократно увеличились риски возникновения различного рода чрезвычайных ситуаций, которые влекут за собой гибель людей и материальный ущерб.

- Особенно опасны возгорания автомобилей, оснащенных ГБО в закрытых стоянках (встроенных и пристроенных к жилым и общественным зданиям) и паркингах торговых помещений. Основными причинами подобных пожаров являются установка ГБО «кустарным способом», производство работ неквалифицированными специалистами с нарушением технологического процесса, а также отсутствие должного обслуживания. К примеру, в результате произошедшего 6 июня пожара в паркинге ЖК «Кристалл» три человека пострадали, эвакуированы – 17, из них шесть детей, также огнем было уничтожено шесть автомобилей и три складских помещения общей площадью 100 кв.м, - подчеркнул Маргулан Аманбаев.

По его словам, в целях обеспечения контроля за соблюдением норм законодательства в сфере эксплуатации и стоянки транспортных средств, оснащенных газобаллонным оборудованием, впервые с 24 по 26 августа МЧС совместно с МВД проведено оперативно-профилактическое мероприятие «ГАЗБАЛЛОН».