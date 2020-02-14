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Авто на газе будут отмечены специальными знаками

14 Февраля 2020 18:29
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Авто на газе будут отмечены специальными знаками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане вносятся изменения и дополнения в Правила дорожного движения в части обязательного наличия опознавательного знака на автомобиле с газобаллонным оборудованием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказал председатель Комитета по чрезвычайной ситуации МВД РК Владимир Беккер, на сегодняшний день проект находится на согласовании в государственных органах.

«Эскизы разработаны. Один эскиз будет в качестве опознавательного знака на ветровом стекле автомобиля. Он должен быть установлен, чтобы при въезде в паркинг секьюрити пропускали или не пропускали бы. В соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза сегодня органы дорожной полиции в случае переоборудования автотранспортного средства делают отметку в техническом паспорте. Просто захотел и переставил – так нельзя. Надо обратиться с заявлением. Выдаются технические условия, устанавливается оборудование, и в техническом паспорте отметка такая делается», - сказал Владимир Беккер на пресс-конференции в СЦК.

Он также отметил, что на данный момент готовят проект знака, запрещающего въезд автомобилей на газе.

«Готовятся изменения и дополнения в Правила дорожного движения Республики Казахстан. Мы предполагаем, что будет запрещающий знак для авто, оснащенных газобаллонными оборудованием. Мы изучали мировой опыт. Аналогичные требования есть у наших соседей из России. Там в объекты вообще запрещен въезд автомобилей, работающих на газе», - добавил он.


фото:kolesa.kz


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Ключевые слова: Транспорт,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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