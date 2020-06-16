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Авто из Армении: нужно ли платить утилизационный сбор

16 Июня 2020 17:43
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Авто из Армении: нужно ли платить утилизационный сбор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел РК рассказали о механизмах регистрации авто, ввезенных из Армении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как проинформировал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, регистрация автомобилей из Армении проводится в Центрах обслуживания населения. Для удобства граждан организована работа ЦОНов в воскресные дни до 13:00.

«В архивах ЦОНов осуществляется хранение техпаспортов и госномеров, выданных в Армении, до их востребования собственниками автомобиля. Их возврат будет осуществляться по запросу собственников, в случае снятия автомобиля с регистрационного учета в Казахстане. При этом сроки эксплуатации зарегистрированных автомобилей не ограничиваются. Собственник автомобиля вправе сам принять решение о сроках его эксплуатации», - сказал Серик Тусупов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

По его словам, если гражданин захочет снять с учета свой автомобиль, он должен: уплатить налог на транспорт за текущий период; сдать «казахстанские» госномера и техпаспорт; получить обратно в спецЦОНе «армянские» номера и техпаспорт.

«Для детальных консультаций организована работа call-центров в Департаментах полиции, кроме того, в каждом спецЦОНе находятся сотрудники полиции, которые также осуществляют консультирование населения», - добавил С. Тусупов.

Зампредседателя комитета административной полиции МВД

ответил, что обязательства по уплате утилизационного сбора в рамках регистрации не возникнет и в 2021 году.

«Все предусмотренные законодательством сборы, а это госпошлина, утильсбор и таможенные платежи предусмотрены при регистрации транспортных средств, ввезенных из-за рубежа и не состоящих на учете в других государствах. Январское постановление Правительства принималось для тех владельцев автомобилей, которые хотят снять с учета автомобиль в Армении и зарегистрировать его в Казахстане в обычном порядке. Поэтому, таким автовладельцам и была дано время достаточное для выполнения названных процедур», - отметил Серик Тусупов.

Напомним, в МВД ранее сообщили, что с 1 июня в Казахстане зарегистрировано свыше 2 тысяч автомобилей, ввезенных из Армении. Наиболее активно регистрация идет в западных регионах страны.


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Автор:

Акбота Кузекбай

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