Авто германского производства похищал с 2019 года житель Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области парня угонял и по запчастям продавал автомобили «Ауди 80». 22-летний павлодарец занимался этим с 2019 года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Оперативниками задержан 22-летний житель города Павлодара. Подозреваемый тщательно готовился к совершению преступления, заранее выбирал автомобиль немецкого производителя, планировал маршрут похищения автомашины, в основном кражи совершал с 02:00 до 03:00 часов, - рассказал начальник управления криминальной полиции департамента полиции Павлодарской области Балгабай Капаров. - Предприимчивый павлодарец специализировался исключительно на угонах автомобилей марки «Ауди 80», запчасти которых пользовались спросом на рынке».

Сначала он продавал запчасти похищенных автомобилей через знакомых. Потом стал делать это через сайт «OLX» и через группы любителей «Ауди». Когда парня задержали, у него изъяли связку ключей от машин марки «Ауди», а из гаража - запасные части от автомобиля марки «Ауди-80».

«В ходе досудебного расследования оперативниками установлена причастность мужчины к шести фактам краж автомашин по территории Павлодарской области, которые были совершены в 2019, 2020 и в январе 2021 года. По всем фактам проводятся досудебные расследования, задержанный водворен в изолятор временного содержания города Аксу», - отметили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.



