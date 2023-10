Австрийские деятели награждены медалями ТЮРКСОЙ «Абай 175 лет»

ВЕНА. КАЗИНФОРМ – В Посольстве Казахстана в Австрии состоялась церемония вручения памятных медалей ТЮРКСОЙ «Абай 175 лет» общественным деятелям, внесшим значительный вклад в популяризацию наследия великого казахского поэта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Наград удостоены бывший председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен, а также член «Клуба друзей Казахстана» Рудольф Лобмайер.

В свою очередь, гости выразили признательность за высокую оценку их деятельности и подтвердили готовность к дальнейшему содействию укрепления сотрудничества между двумя народами.

Напомним, в августе 2019 года при содействии Посольства Казахстана в Австрии была организована экспедиция по сакральным местам Центрального и Восточного Казахстана для австрийских участников проекта «Silk Way Expedition Through The Great Steppe 2019», среди которых была К. Муттонен. В ходе поездки участники посетили родину Абая Кунанбайулы, где бывший председатель ПА ОБСЕ приняла участие в «Абай-челлендж», зачитав на немецком языке стихотворение поэта «Лето».