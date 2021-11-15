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Австрия вводит локдаун для непривитых
ВЕНА. КАЗИНФОРМ - В Австрии с 15 ноября введут новый локдаун, который будет распространяться только на не прошедших вакцинацию от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Deutsche Welle.
В Австрии будет введен жесткий локдаун для непривитых жителей страны, который вступит в силу в ночь на 15 ноября. Об этом заявил на пресс-конференции в Вене в воскресенье, 14 ноября, федеральный канцлер Австрии Александер Шалленберг. Сославшись на резко растущие показатели новых заражений, он заявил, что дальнейшее выжидание было бы неразумным.
«Мы идем на этот шаг с тяжелым сердцем», - заметил глава австрийского правительства.
По словам консервативного политика, введение очередного всеобщего локдауна было бы несправедливым по отношению к вакцинированным. Ограничительные меры вводятся пока на период 10 дней, они затронут около 2 млн жителей страны, выход из дома которым будет разрешен только в случае крайней необходимости, в частности для совершения необходимых покупок или проезда к месту работы.
Показатель заражаемости в Австрии в настоящее время составляет 815 случаев на 100 тысяч населения за последние семь дней. Однако аналогичный показатель среди непривитых граждан превышает 1700 случаев.
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