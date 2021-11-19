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Австрия возвращает локдаун

19 Ноября 2021 20:56
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Австрия возвращает локдаун

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Власти Австрии объявили о введении общенационального локдауна с понедельника 22 ноября. Эти меры коснутся всех жителей страны вне зависимости от их иммунного статуса, несмотря на то, что ранее сообщалось о том, что привитые граждане смогут избежать ограничений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

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«К сожалению, мы не сможем ограничиться среднесрочными мерами, нам необходимо действовать прямо сейчас.Федеральное правительство, а также главы регионов согласны в том, что у нас нет другого выбора, кроме, как ввести ограничительные меры для всех граждан «, - заявил в ходе пресс-конференции федеральный канцлер Австрии Александр Шалленберг .

В девятимиллионной Австрии 2 миллиона граждан не привиты от COVID-19. В стране выявляют в среднем по 12 000 новых случаев заражения а в день. На этом фоне канцлер Шалленберг также объявил об обязательной вакцинации населения с февраля 2022 года.

Как отмечает euronews, на фоне очередной мощной волны коронавируса в Европе Чехия ужесточает правила для непривитых: им закрывают доступ на общественные мероприятия, в культурные учреждения, общепит, парикмахерские и прочее. Ранее пройти туда можно было с отрицательным ПЦР тестом, однако власти отменяют эту опцию. Тестирование, напротив, усилится для тех невакцинированных граждан, которые хотят продолжать ходить на работу.

Решение Праги вызвало мощный негативный отклик в обществе. Сегодня в стране полностью привиты 56% населения.

В том же ключе действуют и власти соседней Словакии: там для непривитых на три недели закроют доступ в любые общественные и развлекательные заведения. А вот в магазин, аптеку - можно, как и на работу, при наличии отрицательного ПЦР-теста. В Венгрии власти решили не вводить ограничений, но максимально упростили прививочную кампанию. Теперь желающие могут прийти в пункты вакцинации без записи в любое удобное время.

В Германии, где фиксируется рекордный суточный прирост заболевших, парламент одобрил новые меры борьбы с коронавирусом. Среди них - обязательная вакцинация некоторых групп населения - например, работников домов престарелых.


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