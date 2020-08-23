Австралию впервые за 15 лет накрыл антарктический циклон, выпал снег

СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ – В 2020 году мир сложно чем-то удивить. От глобальной пандемии до невероятного по силе взрыва в Бейруте, бушующих лесных пожаров, казалось бы, за восемь месяцев этого года случилось все, что могло случиться, но сюрприз пришел откуда не ждали. Впервые за последние 15 лет на Австралию обрушился редкий антарктический циклон, который принес в юго-восточный регион страны снегопад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

В некоторых регионах, включая штат Новый Южный Уэльс, дул сильный ветер, а температура опускалась до 10 °C ниже средней. Ожидается, что эта суровая погода продержится в этой части страны, по крайней мере, все выходные.

Впервые за 15 лет на некоторых участках на высоте 300 метров над уровнем моря выпал снег. Это привело к тому, что Австралия превратилась в зимнюю страну чудес.

Фотографии заснеженных городов и пейзажей в штатах Новый Южный Уэльс, Виктории, а также островного государства Тасмания наводнили социальные сети, местные жители поспешили запечатлеть неожиданный весенний снегопад.

Австралийские метеорологи утверждают, что снег добрался даже до столицы, Канберры. По их словам, в ряде высокогорных регионов выпало более одного метра снега.



