Австралийский Брисбен станет столицей Олимпийских игр-2032

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Австралийский Брисбен выиграл заявку на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Этот город был главным кандидатом: данный выбор ранее назвал «предпочтительным» исполнительный комитет МОК. Из 80 голосовавших 72 проголосовали «за», пятеро - «против».

Отбор в МОК проходил по новой процедуре - без заявочной кампании. Отныне соответствующее решение - после консультаций с национальными олимпийскими комитетами и правительствами стран - принимают специальные комиссии, созданные в результате внесенных в 2019 году в Олимпийскую хартию изменений. За счет этого существенно снижаются затраты государств на развитие соответствующей инфраструктуры.

Совместную заявку на проведение Олимпиады-2032 ранее подавали Южная Корея и КНДР. Также планировали это сделать китайские города Чэнду и Чунцин, катарская Доха, венгерский Будапешт и немецкий регион Рейн-Рур.

В Австралии игры пройдут уже в третий раз: в 1956 году праздник спорта состоялся в Мельбурне, в 2000-м - в Сиднее.

Радостную для Брисбена весть озвучили в Токио в преддверии старта здесь Олимпиады-2020, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.