Австралийка пригласила родственников экс-мужа на обед: трое из 4-х гостей погибли

БРИСБЕН. КАЗИНФОРМ - Эрин Паттерсон пригласила родителей бывшего мужа, сестру свекрови с супругом 29 июля на семейный обед в ее доме в городе Леонгата на юге австралийского штата Виктория, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.



На обед Эрин подала блюдо из грибов. Менее чем через неделю трое из гостей скончались с признаками отравления ядовитыми грибами.

По данным полиции штата Виктория, 70-летняя Гейл Паттерсон и ее 66-летняя сестра Хизер Уилкинсон скончались в больнице, а днем позже умер 70-летний муж Гейл Дон.

Четвертый гость, 68-летний муж Хизер Уилкинсон, преподобный Ян находится в больнице в критическом состоянии. Как сообщается, ему нужна пересадка печени.

Их смерть потрясла небольшой городок Леонгата.

В беседе с местными СМИ возле своего дома в понедельник 48-летняя Эрин Паттерсон заявила, что она опустошена и не может поверить в случившееся.

На брифинге в понедельник детектив Дин Томас из отдела по расследованию убийств полиции Виктории заявил, что Паттерсон является подозреваемой, так как она приготовила еду и единственная из взрослых, кто не заболел.

Он также добавил, что Эрин Паттерсон рассталась со своим мужем Саймоном, но назвал их отношения «дружескими».

Двое детей Эрин и Саймона также были на обеде, но они ели другую еду. У них нет каких-либо признаков недомогания.

«Мы должны сохранять непредвзятость», - сказал детектив Томас.

По словам Томаса, симптомы заболевания у гостей Эрин Паттерсон, схожи с признаками отравления бледной поганкой.

В апреле в Victoria Health выступили с предупреждением, назвав бледные поганки (Amanita phalloides) «чрезвычайно ядовитыми» и перечислив симптомы отравления, включая сильные боли в животе, тошноту, рвоту и диарею.

Даже если первичные симптомы отравления исчезнут, употребление этих грибов может привести к серьезному повреждению печени, и смерти.

До сих пор неясно, какие грибы Эрин подала на обед.

Токсины бледных поганок не разрушаются при кипячении, приготовлении, замораживании или сушки. Употребление в пищу лишь небольшого кусочка может привести к смерти.

На вопрос журналистов, какую же еду она приготовила, Паттерсон не ответила, а вместо этого удалилась в свой дом с просьбой оставить ее в покое.

В полиции подтвердили, что в субботу в доме Эрин Паттерсон был проведен обыск, были изъяты несколько предметов для судебно-медицинской экспертизы.

«Очевидно, что многие изъятые нами предметы будут подвергнуты судебно-медицинской экспертизе в надежде, что это прольет свет на то, что же произошло за обедом», - сказал Томас.

В полиции призывают местных жителей воздержаться от сбора диких грибов.