Австралия впервые запустила ипотеку под залог биткоина

Теперь заемщики, соответствующие критериям, могут размещать биткоины на депозите институционального уровня, а Block Earner будет выдавать денежный заем под залог биткоинов для финансирования до 50% стоимости недвижимости. Оставшуюся часть финансирования обеспечивает традиционный ипотечный кредитор. Заемщикам предоставляется возможность погашения основного долга наличными, криптовалютой или путем рефинансирования.

- Это поворотный момент как для финансирования недвижимости, так и для цифровых активов. Владельцам криптовалют не нужно выбирать между биткоинами и покупкой дома. Мы предлагаем им более разумный вариант, — заявил генеральный директор и соучредитель Block Earner Чарли Карабога.

Согласно данным FutureFive Australia, средняя стоимость жилья в Австралии в 2025 году составляет 1,25 млн австралийских долларов (примерно 815 000 долларов США).

По данным Block Earner, в 2024 году более половины предполагаемых личных криптовалютных активов австралийцев пришлось на биткоины. Прогнозируется, что общий объём австралийского рынка криптовалют к 2025 году составит 91,43 млрд австралийских долларов (примерно 59,6 млрд долларов США).

Ранее австралийский сенатор раскритиковал биткоин, назвав его «финансовой пирамидой».