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    15:53, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Австралия впервые запустила ипотеку под залог биткоина

    На фоне стремительного роста цен на жилье финтех-стратап Block Earner lock Earner запустил первый в Австралии ипотечный кредит, где можно использовать биткоины в качестве залога для первоначального взноса на жилье, передает Kazinform со ссылкой на FutureFive Australia.

    Австралия
    Фото: pexels.com

    Теперь заемщики, соответствующие критериям, могут размещать биткоины на депозите институционального уровня, а Block Earner будет выдавать денежный заем под залог биткоинов для финансирования до 50% стоимости недвижимости. Оставшуюся часть финансирования обеспечивает традиционный ипотечный кредитор. Заемщикам предоставляется возможность погашения основного долга наличными, криптовалютой или путем рефинансирования.

    - Это поворотный момент как для финансирования недвижимости, так и для цифровых активов. Владельцам криптовалют не нужно выбирать между биткоинами и покупкой дома. Мы предлагаем им более разумный вариант, — заявил генеральный директор и соучредитель Block Earner Чарли Карабога.

    Согласно данным FutureFive Australia, средняя стоимость жилья в Австралии в 2025 году составляет 1,25 млн австралийских долларов (примерно 815 000 долларов США).

    По данным Block Earner, в 2024 году более половины предполагаемых личных криптовалютных активов австралийцев пришлось на биткоины. Прогнозируется, что общий объём австралийского рынка криптовалют к 2025 году составит 91,43 млрд австралийских долларов (примерно 59,6 млрд долларов США).

    Ранее австралийский сенатор раскритиковал биткоин, назвав его «финансовой пирамидой».

    Теги:
    Ипотека Биткоин Мировые новости Австралия
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
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