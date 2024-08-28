Австралия сокращает число иностранных студентов

Правительство Австралии объявило, что в 2025 году ограничит число новых иностранных студентов до 270 тысяч, чтобы сдержать рекордную миграцию, вызвавшую резкий рост арендных цен на жилье, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Это решение продолжает серию мер, введенных с прошлого года, направленных на отмену льгот для иностранных студентов и рабочих, которые действовали во время пандемии COVID. Эти льготы помогали компаниям нанимать персонал на местах, когда строгий пограничный контроль не позволял иностранным работникам въезжать в страну.

— Сегодня в наших университетах обучается на 10% больше иностранных студентов, чем до пандемии, а в частных учебных заведениях профессионального образования — на 50% больше, — сказал министр образования Джейсон Клэр на пресс-конференции.

Число новых иностранных студентов будет ограничено до 145 тысяч для университетов, что примерно соответствует уровню 2023 года, и до 95 тысяч для практических и профессиональных курсов.

Председатель Австралийского университета профессор Дэвид Ллойд отметил, что правительство имеет право контролировать численность мигрантов, но не за счет таких важных секторов, как образование.

Международное образование, четвертая по величине статья экспорта Австралии после железной руды, газа и угля, принесло экономике страны 24,7 млрд долларов США в 2022-2023 финансовом году.

Однако опросы показали, что избиратели обеспокоены большим притоком иностранных студентов и рабочих, который оказывает чрезмерное давление на рынок жилья, делая иммиграцию одним из потенциальных главных полей битвы на очередных федеральных выборах, которые состоятся менее чем через год.

Чистая иммиграция достигла рекордного максимума за год по 30 сентября 2023 года, увеличившись на 60 процентов до рекордных 548 800 человек, в основном за счет студентов из Индии, Китая и Филиппин.

Стремясь сдержать рост миграции, правительство в прошлом месяце более чем вдвое увеличило плату за визу для иностранных студентов и пообещало закрыть лазейки в правилах, которые позволяли им постоянно продлевать свое пребывание.