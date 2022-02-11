Австралия причислила коал к вымирающим видам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Австралия внесла коал в список исчезающих видов на большей части своего восточного побережья после резкого сокращения их численности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Федеральное правительство Австралии пояснило, что речь идет о регионах Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Австралийской столичной территории.

Отмечается, что на сокращение численности коал в первую очередь повлияли лесные пожары, засуха и болезни. Ученые предупреждают, что изменение климата может усугубить лесные пожары и засуху, а также снизить качество рациона питания животных. Кроме того, из-за урбанизации и увеличения числа сельхозугодий была потеряна значительная часть эвкалиптовых лесов, которые являются единственной средой обитания этих животных.

По оценкам экспертов, лесные пожары 2019-2020 годов унесли жизни около 5 тыс коал и затронули 24% мест их обитания только в Новом Южном Уэльсе. При этом исследование показало, что коалы вымрут там к 2050 году, если не будут приняты срочные меры.

По данным федерального министерства охраны окружающей среды Австралии, популяция коал в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд сократилась за последние 20 лет на 60% и 50% соответственно. В сентябре 2021 года Австралийский фонд охраны природы сообщал, что в дикой природе континента сохранилось не более 80 тыс особей.

Министр окружающей среды Австралии Сюзан Лей заявила, что власти принимают необходимые меры для защиты коал.

«За десятилетие коалы перешли от незарегистрированных к уязвимым и исчезающим видам. Это поразительно быстрое снижение», — сказал исследователь Стюарт Бланч из WWF-Австралия.

«Сегодняшнее решение приветствуется, но оно не остановит коал от скатывания к вымиранию, если оно не будет сопровождаться более строгими законами и стимулами землевладельцев для защиты их лесных домов», - сказал он.

Ученые предупреждают, что изменение климата также усугубит лесные пожары и засуху и снизит качество рациона животных из листьев эвкалипта.

Коалы также встречаются в Южной Австралии и Виктории, но, по данным природоохранных организаций, их численность в стране сокращается.