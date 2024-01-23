Австралия отменила «золотую визу» для богатых инвесторов

«Золотая виза», которая давала зарубежным инвесторам право жить в Австралии, была отменена, после того, как правительство обнаружило, что она «приносит плохие экономические результаты». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Кандидаты должны были инвестировать более 5 млн австралийских долларов (3,3 млн долларов США) в Австралию, чтобы иметь право на получение «золотой визы», разработанной для привлечения иностранного бизнеса.

После многочисленных проверок правительство пришло к выводу, что схема «золотой визы» не достигла своих основных целей и в декабрьском документе объявило, что откажется от нее, сосредоточившись вместо этого на создании большего количества виз для «квалифицированных мигрантов».

- В течение многих лет было очевидно, что эта виза не дает того, что нужно нашей стране и экономике, — заявила министр внутренних дел Клэр О'Нил в понедельник.

Исполнительный директор Transparency International Australia Клэнси Мур сказал BBC, что «слишком долго коррумпированные чиновники и клептократы использовали «золотые визы» для хранения своих незаконных средств в Австралии и, возможно, сокрытия доходов от преступности».

В 2022 году Великобритания также отказалась от схемы ускоренного предоставления вида на жительство очень богатым людям.

Также схемы «золотых виз» оказались под пристальным вниманием на Мальте, где богатые граждане стран, не входящих в Европейский Союз, могут в кратчайшие сроки получить гражданство.