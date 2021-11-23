Австралия открывает границы иностранным рабочим и студентам в декабре

КАНБЕРРА. КАЗИНФОРМ - Австралия заявила о намерении значительно ослабить правила въезда для определенных групп иностранцев в страну. Приоритет будет отдан квалифицированным работникам, студентам, а также жителям Южной Кореи и Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Австралия разрешит въезд этим группам иностранных граждан с 1 декабря впервые с весны 2020 года.

Два основных требования, выдвигаемых страной, которая ввела один из самых жестких локдаунов в мире, в том числе в отношении своих граждан, заключаются в том, что все въезжающие должны быть полностью вакцинированы, а также иметь отрицательный ПЦР-тест.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал решение правительства страны о принятии десятков тысяч иностранных держателей виз «важным шагом вперед». Правительство страны заявило, что с декабря по январь планируется принять около 200 тысяч въезжающих.

Министр внутренних дел Карен Эндрюс добавила, что полностью вакцинированные квалифицированные работники, студенты, граждане Японии и Южной Кореи, люди из других стран, получившие гуманитарные визы, смогут въехать в страну.

Австралия начала поэтапное возвращение к нормальной жизни после того, как были достигнуты цели вакцинации - более 85% австралийцев старше 16 лет полностью вакцинированы.

Ограничения международных поездок, введенные в связи с пандемией, показали экономическую зависимость Австралии от иностранной рабочей силы и иностранных студентов.

Сектор международного образования принес Австралии примерно 40 миллиардов австралийских долларов (21 миллиард фунтов стерлингов, или 29 миллиардов долларов) в 2019 году, что сделало его четвертым по величине экспортом страны после железной руды, угля и газа.

До недавнего времени власти Австралии запрещали даже собственным гражданам покидать страну в рамках анти-COVID стратегии, которая доказала свою эффективность. Она позволила подавить распространение коронавируса, но, к сожалению, разлучила многие семьи.