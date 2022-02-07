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Австралия откроет границы для привитых туристов с 21 февраля

7 Февраля 2022 12:44
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Австралия откроет границы для привитых туристов с 21 февраля

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Границы Австралии должны окончательно открыться для полностью вакцинированных туристов с 21 февраля. Об этом заявил сегодня премьер-министр страны Скотт Моррисон после встречи с Кабинетом министров, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Australianaviation».

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«Национальный кабинет министров принял сегодня решение, что Австралия вновь откроет границы для всех оставшихся обладателей виз 21 февраля этого года», - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что требование о полной вакцинации перед въездом в страну сохранится, при этом прибывающие должны быть дважды вакцинированы.

«Очень важно, чтобы люди понимали это требование, если они хотят приехать в Австралию. Таково правило, и мы ожидаем, что все будут его соблюдать», - сказал Скотт Моррисон.

По словам главы правительства, все путешественники должны иметь обе дозы вакцины, которая признана Администрацией лекарственных средств (Therapeutic Goods Administration) Австралии. Им также необходимо сдать отрицательный экспресс-тест на антиген COVID под наблюдением в течение 24 часов после посадки на рейс.

Ограничения по прибытии будут по-прежнему применяться для непривитых иностранных пассажиров.

Отметим, что в настоящее время въезд в страну разрешен только полностью вакцинированным гражданам и резидентам Австралии, их семьям, а также некоторым обладателям студенческих и миграционных виз. Некоторым туристам также разрешается въезжать в соответствии с соглашениями о путешествиях, которые Австралия заключила с Новой Зеландией, Сингапуром, Японией и Южной Кореей.

Это станет первым случаем, когда страна полностью ослабит свои международные пограничные ограничения с момента их введения в марте 2020 года.

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#Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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Автор:

Серикбол Кошмаганбетов

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