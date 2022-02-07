Австралия откроет границы для привитых туристов с 21 февраля

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Границы Австралии должны окончательно открыться для полностью вакцинированных туристов с 21 февраля. Об этом заявил сегодня премьер-министр страны Скотт Моррисон после встречи с Кабинетом министров, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Australianaviation».

«Национальный кабинет министров принял сегодня решение, что Австралия вновь откроет границы для всех оставшихся обладателей виз 21 февраля этого года», - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что требование о полной вакцинации перед въездом в страну сохранится, при этом прибывающие должны быть дважды вакцинированы.

«Очень важно, чтобы люди понимали это требование, если они хотят приехать в Австралию. Таково правило, и мы ожидаем, что все будут его соблюдать», - сказал Скотт Моррисон.

По словам главы правительства, все путешественники должны иметь обе дозы вакцины, которая признана Администрацией лекарственных средств (Therapeutic Goods Administration) Австралии. Им также необходимо сдать отрицательный экспресс-тест на антиген COVID под наблюдением в течение 24 часов после посадки на рейс.

Ограничения по прибытии будут по-прежнему применяться для непривитых иностранных пассажиров.

Отметим, что в настоящее время въезд в страну разрешен только полностью вакцинированным гражданам и резидентам Австралии, их семьям, а также некоторым обладателям студенческих и миграционных виз. Некоторым туристам также разрешается въезжать в соответствии с соглашениями о путешествиях, которые Австралия заключила с Новой Зеландией, Сингапуром, Японией и Южной Кореей.

Это станет первым случаем, когда страна полностью ослабит свои международные пограничные ограничения с момента их введения в марте 2020 года.