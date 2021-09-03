Австралия ослабляет карантин, несмотря на рост заболеваемости КВИ

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В Австралийском штате Новый Южный Уэльс объявили о смягчении карантина, несмотря на более 1 200 ежедневных случаев коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Anadolu Agency.

По данным Министерства здравоохранения страны, ограничения на занятия спортом на улице будут сняты полностью, включая Сидней, который на данный момент является очагом распространения вируса.

В своем Twitter-аккаунте, ведомство заявило, что время занятия спортом не будет ограничиваться одним часом в районах с местным самоуправлением. Однако сообщается, что комендантский час будет продолжать действовать по вечерам.

Решение о смягчении карантина было принято после того, как в штате Новый Южный Уэльс привились первым компонентом 70% населения. Тем самым, данный штат стал первым в стране, которому удалось достигнуть данной цели.

Как сообщает Премьер-министр штата Глэдис Береджиклян, решение о снятии ограничений на занятия спортом на улице было принято с учетом того, что данная деятельность не повлечет за собой высоких рисков заболеваний, а также в связи с ростом темпов вакцинации.

За последние 24 часа, в штате Новый Южный Уэльс было зафиксировано 1 288 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество инфицированных в штате составило 29 202 человека. Число погибших от коронавирусной инфекции - 163.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в Австралии на данный момент зафиксировано 56 560 случаев коронавирусной инфекции. 1 019 австралийцев скончались.

Правительство Австралии приняло решение о продлении чрезвычайного положения в стране до 17 декабря. Согласно данному решению, страна внедрила обязательное тестирование и ношение масок в аэропортах, также был запрещен въезд круизных лайнеров на территорию страны.