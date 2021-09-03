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Австралия ослабляет карантин, несмотря на рост заболеваемости КВИ

3 Сентября 2021 16:02
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Австралия ослабляет карантин, несмотря на рост заболеваемости КВИ

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В Австралийском штате Новый Южный Уэльс объявили о смягчении карантина, несмотря на более 1 200 ежедневных случаев коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Anadolu Agency.

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По данным Министерства здравоохранения страны, ограничения на занятия спортом на улице будут сняты полностью, включая Сидней, который на данный момент является очагом распространения вируса.

В своем Twitter-аккаунте, ведомство заявило, что время занятия спортом не будет ограничиваться одним часом в районах с местным самоуправлением. Однако сообщается, что комендантский час будет продолжать действовать по вечерам.

Решение о смягчении карантина было принято после того, как в штате Новый Южный Уэльс привились первым компонентом 70% населения. Тем самым, данный штат стал первым в стране, которому удалось достигнуть данной цели.

Как сообщает Премьер-министр штата Глэдис Береджиклян, решение о снятии ограничений на занятия спортом на улице было принято с учетом того, что данная деятельность не повлечет за собой высоких рисков заболеваний, а также в связи с ростом темпов вакцинации.

За последние 24 часа, в штате Новый Южный Уэльс было зафиксировано 1 288 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество инфицированных в штате составило 29 202 человека. Число погибших от коронавирусной инфекции - 163.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в Австралии на данный момент зафиксировано 56 560 случаев коронавирусной инфекции. 1 019 австралийцев скончались.

Правительство Австралии приняло решение о продлении чрезвычайного положения в стране до 17 декабря. Согласно данному решению, страна внедрила обязательное тестирование и ношение масок в аэропортах, также был запрещен въезд круизных лайнеров на территорию страны.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в мире   #Мировые новости  
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Автор:

Adlet Seilkhanov

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