Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Австралия обыграла Данию и вышла в плей-офф ЧМ-2022

    30 Ноября 2022, 23:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре сборная Австралии сыграла с Данией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Игра, которая проходила на стадионе «Аль-Джануб» в городе Эль-Вакра завершилась со счетом 1:0 в пользу австралийцев.

    Австралия в этом матче имела больше шансов выйти в плей-офф, поскольку имела в своем активе три очка и находилась на втором месте в группе. Им достаточно было и ничьи, но при условии, если Тунис в параллельной встрече проиграет или же сыграет вничью с Францией, а датчанам нужно было обязательно выиграть эту игру, чтобы продолжить участие в мундиале. Поэтому они с первых минут старались захватить преимущество.

    Уже на 10 минуте Матиас Йенсен, пробравшись к штрафной по правому флангу, целился в ближнюю девятку, но Мэтью Райан отбил мяч на угловой. На 19 минуте датчане снова пытались открыть счет. С левого фланга Йоаким Меле пытался отдать голевую передачу партнеру, но голкипер успел подставить ногу и выбить мяч подальше от ворот. Далее команды до конца тайма обменялись еще пару моментами, но забить гол никому не удалось.

    Второй тайм начался с гола сборной Австралии. На 61-й минуте нападающий Мэтью Леки влетел в штрафную, раскачал Йоакиме Меле и технично пробил под дальнюю штангу - Каспер Шмейхель не смог спасти свою команду. Далее от датчан последовали опасные атаки, но счет на табло не изменился. 1:0. Австралия во второй раз в истории вышла в плей-офф.


    Фото: Reuters

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Спорт Футбол Чемпионат мира по футболу
    Новости по теме
    Новости по теме
    Тунис победил Францию и вылетел с чемпионата мира
    Обзор мундиаля. 30 ноября
    Историческое событие произойдет на ЧМ-2022 по футболу
    Тунис - Франция, Польша - Аргентина – время прямых трансляций матчей ЧМ-2022 по футболу
    Популярное
    1 Опубликовано совместное заявление президентов Казахстана и Франции
    2 Премьер-Министр РК прибыл в Экибастуз
    3 Олигарх Клебанов выразил готовность продать государству Экибастузскую ТЭЦ за один тенге
    4 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину
    5 Все виновные лица будут привлечены к ответственности – Алихан Смаилов об аварии на Экибастузской ТЭЦ
    Новости партнеров