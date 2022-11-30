Австралия обыграла Данию и вышла в плей-офф ЧМ-2022

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре сборная Австралии сыграла с Данией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Игра, которая проходила на стадионе «Аль-Джануб» в городе Эль-Вакра завершилась со счетом 1:0 в пользу австралийцев.

Австралия в этом матче имела больше шансов выйти в плей-офф, поскольку имела в своем активе три очка и находилась на втором месте в группе. Им достаточно было и ничьи, но при условии, если Тунис в параллельной встрече проиграет или же сыграет вничью с Францией, а датчанам нужно было обязательно выиграть эту игру, чтобы продолжить участие в мундиале. Поэтому они с первых минут старались захватить преимущество.

Уже на 10 минуте Матиас Йенсен, пробравшись к штрафной по правому флангу, целился в ближнюю девятку, но Мэтью Райан отбил мяч на угловой. На 19 минуте датчане снова пытались открыть счет. С левого фланга Йоаким Меле пытался отдать голевую передачу партнеру, но голкипер успел подставить ногу и выбить мяч подальше от ворот. Далее команды до конца тайма обменялись еще пару моментами, но забить гол никому не удалось.

Второй тайм начался с гола сборной Австралии. На 61-й минуте нападающий Мэтью Леки влетел в штрафную, раскачал Йоакиме Меле и технично пробил под дальнюю штангу - Каспер Шмейхель не смог спасти свою команду. Далее от датчан последовали опасные атаки, но счет на табло не изменился. 1:0. Австралия во второй раз в истории вышла в плей-офф.





Фото: Reuters