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09.11.2019 16:55
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Австралия объявила чрезвычайное положение из-за лесных пожаров
СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ - Австралия бьет тревогу из-за лесных пожаров, которые достигли «катастрофических» масштабов в районах вокруг Сиднея, ее крупнейшего города, а также в двух самых густонаселенных штатах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.
По меньшей мере три человека погибли и тысячи были вынуждены покинуть свои дома в результате трех дней чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами.
В штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд объявили чрезвычайное положение. Там по-прежнему бушуют более 120 лесных пожаров. Жителям штатов настоятельно рекомендуется покинуть свои дома и искать убежища в центрах эвакуации.
Пожарные власти штата Новый Южный Уэльс впервые установили максимальный уровень опасности пожаров за последние десять лет.
Режим ЧП действует в густо населенном мегаполисе Сиднея и регионах к северу от города. Пожары охватывают участок протяженностью 1 000 км от Сиднея до Золотого побережья неподалеку от Брисбена.
Ожидается, что температура достигнет 37°C ко вторнику и погодные условия будут хуже, чем в пятницу, именно тогда в восточной Австралии и разразился пожар.
«В этих условиях пожары будут быстро распространяться и угрожать домам и жизням людей на своем пути», - говорится в заявлении пожарной службы штата Новый Южный Уэльс.
Десятки школ и других общественных объектов были закрыты по всему штату. Пожарные из Новой Зеландии прилетели, чтобы помочь, поскольку утомленные аварийные бригады готовятся к новому натиску стихии.
Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что военные также могут быть призваны на помощь 1,300 пожарным, работающим в двух штатах. Сотни мирных жителей также вызвались помочь в тушении пожаров.
Сотрудники пожарной охраны штата Новый Южный Уэльс подтвердили, что более 150 домов были разрушены в результате пожаров.
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