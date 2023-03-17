Австралиец побил мировой рекорд продолжительности занятий серфингом

СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ - Житель Австралии Блейк Джонстон практически без перерыва занимался серфингом в течение 30 часов и 11 минут - и таким образом побил мировой рекорд времени, проведенного кем-либо в море на доске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

После того, как он стал самым стойким серфером в мире, Джонстон не остановился и решил продолжать марафонский заплыв, поскольку до этого обещал безостановочно кататься на волнах в течение 40 часов.

«Я еще не закончил, - сказал он журналистам во время короткой паузы между заплывами. - Я же обещал, что это будет 40 часов, так что пойду пробовать дальше. Я, конечно, как следует вымотался, но прорвусь как-нибудь».

Устанавливая рекорд на одном из пляжей Сиднея, 40-летний Джонстон, бывший профессиональный серфингист и бегун на длинные дистанции, «оседлал» более 600 волн.

На пути к рекорду Джонстона ждало множество рисков, в числе которых - слепота от соленой воды, заражение ушей, обезвоживание, а также лишение сна, переохлаждение, нападения акул и укусы медуз.

Периодически спортсмен прерывался, чтобы проверить состояние здоровья, перекусить, попить воды - и закапать глаза.

Ради благотворительности

«Я отправился с ним в море около двух часов ночи - и тут погас свет, так что стало полностью темно, - рассказал журналистами брат Джонстона Бен. - В воде было полно медуз, так что опыт был довольно интересный, мягко говоря».

Джонстон решил установить рекорд, чтобы собрать средства для благотворительной организации, основанной в память об олимпийском сноубордисте Алексе «Чампи» Пуллине, который утонул у побережья Австралии в 2020 году, когда занимался подводной охотой.

Он также поддерживает благотворительные организации, помогающие людям с психическими заболеваниями, - частично это связано с тем, что отец Джонстона 10 лет назад покончил с собой.

В результате марафонского заплыва спортсмен собрал на благотворительность 240 тысяч австралийских долларов (более 160 тысяч долларов США).

Это не первое подобное приключение Джонсона. В 2020 году он пробежал 100 километров по океанскому побережью около Сиднея, при этом большую часть дистанции преодолел босиком.