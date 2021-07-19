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    20:16, 18 Июль 2021 | GMT +6

    Австралиец Макс Перселл стал победителем турнира «Kerey Challenger 80» в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане определился победитель одиночного разряда первого из турниров на Кубок Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В финальном матче сошлись австралиец Макс Перселл и британец Джей Кларк. Представитель зеленого континента с первых минут сделал ставку на атакующий теннис. Такая тактика принесла свои плоды в виде победы в первом сете - 6:4. Во второй партии британец активизировался и сумел приспособиться к игре соперника. Если в первой партии у Макса проходили мощные удары с форхенда, то уже во втором игровом отрезке британец начал играть резанными ударами, с чем не всегда справлялся австралиец. В итоге второй сет забрал Кларк – 6:4. В решающей чемпионской партии дело дошло до тай-брейка. Перселл смог воспользоваться единственным шансом и забрать не только сет, но и победу в матче – 7:6.

    Для Макса титул на турнире «Kerey Challenger 80» стал вторым в карьере в одиночном разряде.
    «Это был отличный турнир. Неделя получилась просто отличной, я доволен своим выступлением. Накануне мне сообщили, что я получил лицензию на Олимпиаду. Такая приятная новость перед финалом, безусловно, вдохновила и мотивировала показать весь свой максимум. Спасибо организаторам за гостеприимство, надеюсь, что смогу приехать снова сюда и сыграть» – сказал Перселл после награждения.
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