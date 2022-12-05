«Авито Работа» приобретает контрольную долю в казахстанском сервисе HR Messenger

5 Декабря 2022, 11:00

Онлайн-платформа для поиска работы и сотрудников «Авито Работа» приобретает контрольный пакет акций сервиса автоматизации подбора и адаптации персонала HR Messenger. Об этом сообщила пресс-служба «Авито».

«Доля «Авито» в компании составит 62,75%. Сделка осуществлена через холдинговую структуру группы «Авито» - ООО «Авито Холдинг». Команда HR Messenger остается операционно независимой во главе с генеральным директором и основателем Русланом Абдулганиевым», - говорится в сообщении.

Управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель оценивает сделку как перспективную стратегическую инвестицию. «Автоматизация найма — ключевое направление развития платформы», — заявил руководитель компании.

Сервис из Казахстана HR Messenger на рынке России более трех лет, и за это время стал лидером по количеству клиентов и трудоустроенных кандидатов среди чат-ботов в сфере HR. Сервис охватывает чат-ботами и голосовыми ботами процесс найма от отклика кандидата до помощи в адаптации и снижает объем рутинной работы рекрутера в пять раз.

«Гармоничный симбиоз экспертизы «Авито» и надежного партнера в лице HR Messenger обеспечит нашим клиентам покрытие воронки рекрутинга технологиями автоматизации. От первого контакта компании с соискателем до выхода на работу и даже дальше», — добавили в «Авито».

По словам Абдулганиева, в последнее время наблюдается изменение требований к механизмам поиска работы: аудитория требовательна к скорости ответа, удобству коммуникаций, оформлению вакансий, и то, что ранее было модной технологией, теперь стало необходимостью и корневой частью HR-процесса.

«Мы изначально видели «Авито» как стратегического партнера и уже успели получить эффекты синергии в продажах, маркетинге, технологиях. С увеличением доли участия «Авито» у нас большие планы в области интеграций и технических, и продуктовых», - сказал основатель HR Messenger, его слова приводит пресс-служба «Авито».

Авито Работа — сервис №1 для подбора сотрудников массовых профессий для более чем половины работодателей в России. По данным исследовательской компании Ipsos, каждый третий соискатель ищет работу на Авито. Количество вакансий на платформе превышает 2,4 млн, а количество работодателей — более 1,6 млн, включая представителей малого и среднего бизнеса.