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    Авитаминоз: врач назвала симптомы и дала полезные советы

    27 Февраля 2023, 23:16

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врач-геронтолог поликлиники № 26 Алматы Светлана Фазылжанова на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила, что витаминная недостаточность в межсезонье наблюдается у 60-80% людей. Она рассказала о причинах, симптомах и распространенных заболеваниях при авитаминозе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Авитаминоз – дефицит в организме человека одного или группы витаминов. Пренебрежительное отношение и игнорирование данного заболевания часто приводит к неприятным последствиям и ухудшению состояния.

    «Каждый человек индивидуален и имеет потребность в индивидуальном наборе витаминов и минеральных веществ и их количестве. При различных патологиях и последствиях перенесенных болезней авитаминоз может увеличиваться в несколько раз. Стоит обратить внимание, что прием аспирина во время простуды в три раза увеличивает скорость выведения витамина С из организма», - заявила Светлана Фазылжанова.

    По словам врача, выявить авитаминоз можно на основании данных признаков:

    - апатия и потеря интереса к вещам и занятиям, которые ранее доставляли удовольствие; простуда и насморк становятся постоянными спутниками;

    - обострение одного или нескольких хронических заболеваний;

    - тяжело дается процесс засыпания, а утренний подъем происходит с еще большим трудом;

    - частые пробуждения ночью между 2:30 и 3:30 часами;

    - появление угревых высыпаний на коже или чрезмерная сухость кожных покровов;

    - ломкость волос и расслаивание ногтей;

    - появление нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта в виде запора, расстройства и гастрита;

    - внезапная кровоточивость десен;

    - отсутствие концентрации внимания;

    -регулярные головные боли;

    - шум в ушах и легкое головокружение.

    Светлана Фазылжанова добавила, что чаще весной организму человека не хватают витаминов А, В, С, D и Е, которые являются самыми главными и жизненно необходимыми.

    «Для эффективной борьбы с весенним авитаминозом важно определить, какой именно витамин или их комбинация необходимы организму в данный момент. Доказано, что не следует стараться восполнить точное количество недостающего витамина каждый день. Вместо этого врачи рекомендуют получать среднее количество требуемых витаминов и минералов на протяжении нескольких дней или недели», - пояснила спикер.

    Главный принцип профилактики авитаминоза – это соблюдение здорового и сбалансированного питания. Кроме этого, при нехватке витаминов помогают частые прогулки на свежем воздухе и регулярные спортивные нагрузки.

    Врач настоятельно рекомендует не пренебрегать базовыми правилами питания и включать в рацион больше свежевыжатых соков, фрешей, разнообразных овощей, фруктов и зелени.

    Также эксперт предупреждает, что дефицит витаминов при запущенном виде может привести к серьезным заболеваниям, которые потребуют медицинского вмешательства, вплоть до госпитализации.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Общество Здоровье
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