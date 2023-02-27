Авитаминоз: врач назвала симптомы и дала полезные советы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врач-геронтолог поликлиники № 26 Алматы Светлана Фазылжанова на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила, что витаминная недостаточность в межсезонье наблюдается у 60-80% людей. Она рассказала о причинах, симптомах и распространенных заболеваниях при авитаминозе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Авитаминоз – дефицит в организме человека одного или группы витаминов. Пренебрежительное отношение и игнорирование данного заболевания часто приводит к неприятным последствиям и ухудшению состояния.

«Каждый человек индивидуален и имеет потребность в индивидуальном наборе витаминов и минеральных веществ и их количестве. При различных патологиях и последствиях перенесенных болезней авитаминоз может увеличиваться в несколько раз. Стоит обратить внимание, что прием аспирина во время простуды в три раза увеличивает скорость выведения витамина С из организма», - заявила Светлана Фазылжанова.

По словам врача, выявить авитаминоз можно на основании данных признаков:

- апатия и потеря интереса к вещам и занятиям, которые ранее доставляли удовольствие; простуда и насморк становятся постоянными спутниками;

- обострение одного или нескольких хронических заболеваний;

- тяжело дается процесс засыпания, а утренний подъем происходит с еще большим трудом;

- частые пробуждения ночью между 2:30 и 3:30 часами;

- появление угревых высыпаний на коже или чрезмерная сухость кожных покровов;

- ломкость волос и расслаивание ногтей;

- появление нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта в виде запора, расстройства и гастрита;

- внезапная кровоточивость десен;

- отсутствие концентрации внимания;

-регулярные головные боли;

- шум в ушах и легкое головокружение.

Светлана Фазылжанова добавила, что чаще весной организму человека не хватают витаминов А, В, С, D и Е, которые являются самыми главными и жизненно необходимыми.

«Для эффективной борьбы с весенним авитаминозом важно определить, какой именно витамин или их комбинация необходимы организму в данный момент. Доказано, что не следует стараться восполнить точное количество недостающего витамина каждый день. Вместо этого врачи рекомендуют получать среднее количество требуемых витаминов и минералов на протяжении нескольких дней или недели», - пояснила спикер.

Главный принцип профилактики авитаминоза – это соблюдение здорового и сбалансированного питания. Кроме этого, при нехватке витаминов помогают частые прогулки на свежем воздухе и регулярные спортивные нагрузки.

Врач настоятельно рекомендует не пренебрегать базовыми правилами питания и включать в рацион больше свежевыжатых соков, фрешей, разнообразных овощей, фруктов и зелени.

Также эксперт предупреждает, что дефицит витаминов при запущенном виде может привести к серьезным заболеваниям, которые потребуют медицинского вмешательства, вплоть до госпитализации.



