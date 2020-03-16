Авикомпании сокращают штаты и количество рейсов из-за коронавируса

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Введенные ограничения на въезд в страны и спад спроса на авиабилеты в результате пандемии коронавируса вынуждают авиакомпании сокращать персонал и количество рейсов. Авиакомпания Ryanair приостанавливает большинство рейсов, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

IAG, владелец British Airways, также планирует сократить колчество рейсов как минимум на 75% в апреле и мае.

EasyJet заявила, что ей также возможно придется отменить большинство рейсов из-за запретов на поездки и снижающегося спроса на авиабилеты.

Количество пассажиров и продажи билетов за последние недели резко сократились, поскольку страны закрыли свои границы. Туристы отменяют поездки.

Пассажиры чувствуют себя неуверенно из-за массовой отмены рейсов. Для тех, кто еще не вылетел, это относительно просто - вам должны вернуть деньги или, в некоторых случаях, предоставить возможность перебронировать на другую дату.

Если билет входит в стоимость путевки, то должны вернуть полную стоимость путевки.

Если ваш рейс обратно отменили, то авиакомпания обязана позаботиться о том, чтобы помочь вам вернуться домой. Это означает, что вы можете прилететь рейсом другой авиакомпании или воспользоваться другим видом транспорта. Авиакомпания также должна оплатить в случае необходимости дополнительное пребывание на одну ночь и питание.

Глава IAG Вилли Уолш, который должен был уйти в отставку в этом месяце, теперь останется на своем посту, чтобы справиться с кризисом. Отмечается, что компания существенно сократит количество полетов.

Сообщается что, акции авиакомпаний EasyJet, Ryanair и IAG упали в цене примерно на 20%.

Исполнительный директор EasyJet Йохан Лундгрен призвал к вмешательству правительства для поддержки авиационной отрасли.

IAG, владелец British Airways и Iberia, заявила, что приостановила полеты в Китай, сократила рейсы в азиатские страны, отменила все рейсы в и из Италии.

Между тем, в Virgin Atlantic сказали, что они напишут премьер-министру, чтобы попросить о чрезвычайных финансовых мерах для авиакомпаний в Великобритании.

На выходных скандинавская авиакомпания SAS заявила, что временно приостановит большинство своих рейсов, пока не улучшатся условия для коммерческой авиации.

В результате авиакомпания заявила, что временно сократит до 10 000 сотрудников, или 90% от общей численности персонала.

На прошлой неделе авикомпания Norwegian заявила, что отменит 4000 рейсов и сократит около половины своих сотрудников из-за вспышки коронавируса.