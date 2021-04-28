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    12:09, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Авиаучёт сайгаков проводят в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане проводится авиаучёт сайгаков для выяснения численности вида на территории страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

    Напомним, в 2020 году авиаучёт был отменён в связи с карантинными ограничениями.

    Авиаучет ведут сотрудники РГКП ПО «Охотзоопром» совместно с областной территориальной инспекцией Комитета лесного хозяйства и животного мира и научными специалистами Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия.
    Работают две учётные группы инспекторов Охотзоопрома: одна - в бетпакдалинской популяции, вторая - в уральской и устюртской популяциях. Учёт включает в себя около 200 лётных часов на вертолёте.


    Согласно учетным работам, проведенным в 2019 году, численность сайги в Казахстане составила 334 400 особей.
    На данном этапе авиаучет сайги завершился на территории Западной Казахстанской, Актюбинской и Мангистауской областях (уральской и устюртской популяции) и продолжается на территориях Карагандинской, Акмолинской области по учету бетпакдалинской популяции.
    Авиаучет сайги планируется завершить до 5 мая 2021 года.


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