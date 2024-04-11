Авиация Нацгвардии продолжает доставлять гуманитарную помощь в пострадавшие от паводка районы РК

Ситуация по паводкам в Казахстане остается критической. В борьбе со стихией объединились все казахстанцы. Большую помощь оказывают и военнослужащие Национальной гвардии, которые круглосуточно несут службу по охране общественного порядка в зонах затопления, для ликвидации паводка и последствий наводнения задействованы более 1600 человек из числа личного состава войск правопорядка. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Из них каждый четвертый это – военнослужащий воинской части 6655, дислоцированной в г. Актобе. Они в 4 смены на 17 единицах техники продолжают круглосуточно совместно с сотрудниками полиции нести службу по недопущению мародёрства на улицах затопленных поселков Кирпичный и Заречный.

- Актюбинские гвардейцы доставляют с помощью автотопливозаправщика воинской части горюче-смазочные материалы для проведения восстановительных работ в населенных пунктах Шубаркудук и Уил. Топливо, в свою очередь предоставляется акиматом Актюбинской области, - сообщили в Нацгвардии.

Фото: Нацгвардия РК

На западе Казахстана военнослужащие воинской части 5546 (г. Атырау) в количестве более 120 человек на 10 единицах автотехники принимают активное участие в проведении противопаводковых мероприятий. Из них 50 солдат и офицеров в 2 смены обеспечивают охрану общественного порядка совместно с сотрудниками полиции несут службу по недопущению мародёрства на улицах города Кульсары. Непосредственно оказывают помощь при паводке, заготавливают и укладывают мешкотары 75 военнослужащих.

Стоит отметить, что посильный труд и проявляемое усердие воинов Национальной гвардии не остаются без внимания как простых жителей, так и общественных организаций и чиновников всех рангов. К теплым словам благодарности присоединился и известный во всем мире певец и мультиинструменталист Димаш Кудайберген.

– Труд гвардейцев очень велик. Не будет преувеличением сказать, что трудиться день и ночь ради мира и безопасности нашего народа – это подвиг. Эта храбрость гвардейцев запомнится навсегда, – отметил Народный артист Казахстана.

Фото: Нацгвардия РК

В целом, гвардейцы активно участвуют во всех затопленных регионах страны в берегоукрепительных работах, осуществляют отвод воды и очистку каналов в охваченных половодьем населенных пунктах. На сегодня военнослужащими войск правопорядка очищены арыки общей протяженностью больше 10 километров, заготовлено и уложено более 210 тысяч мешкотар с инертными материалами – песком или глиной.

Тем временем, летчики Национальной гвардии вносят большую лепту в общее дело – на сегодняшний день доставлено более 62 тонн гуманитарного груза. Задействовано уже 5 военно-транспортных самолетов и вертолетов – они ежедневно доставляют гумпомощь и перебрасывают личный состав, совершают облеты территории, подвергшихся наводнению и возможным местам затопления.