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Авиаторы МЧС награждены медалями к 30-летию Независимости

16 Декабря 2021 04:25
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Авиаторы МЧС награждены медалями к 30-летию Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пилотов и работников авиации МЧС наградили медалями «Құрметті авиатор», «Халық алғысы», «Еңбек ардагерлері», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казавиаспас».

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В преддверии 30-летия Дня Независимости Республики Казахстан указом Президента страны Касым-Жомарта Токаева от 2 декабря 2021 года за значительный вклад в становление государственности, укрепление суверенитета и социально-экономического развития Республики Казахстан работники АО «Казавиаспас» МЧС РК награждены юбилейной медалью «Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл»: генеральный директор Болат Абайдильдинов, командир воздушного судна Искандер Реджаметов, инженер Кайрат Баянов и инспектор Юрий Орша.

Указом Президента за плодотворную работу в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также в борьбе с пандемией, награждены медалью «Халық алғысы» штурман вертолетной авиаэскадрильи Ғазиз Арқат, командиры воздушных судов Мухамед-Шарип Ермеков, Мухит Кенеев, второй пилот Алибек Лесбаев, пилот-инструктор Андрей Лях.

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК Юрия Ильина от 9 декабря за добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе, вклад в развитие государственной системы гражданской защиты и в связи с празднованием Дня Независимости РК награжден благодарственным письмом командир 2-го звена АО «Казвиаспас» МЧС РК Довлетбай Канатов.

За многолетний труд, вклад в развитие государствнной системы гражданской защиты и в связи с празднованием Дня Независимости РК награжден медалью «Еңбек ардагерлері» Николай Светлов.

За достижение высоких результатов в труде, проявление инициативы и профессионализма в области авиации нагрудным знаком «Құрметті авиатор» награжден Улбала Абдилдаев.

Также другие авиаторы награждены почетными грамотами, благодарственными письмами.


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#МЧС   #30 лет Независимости   #Авиация  
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