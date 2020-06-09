Авиасообщение между Казахстаном и Турцией планируют запустить в конце июня
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В конце июня планируется запустить международные авиарейсы между Казахстаном и Турцией. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Планируется поэтапное возобновление международных рейсов. В конце июня текущего года мы планируем запустить международные авиарейсы между Казахстаном и Турцией.
В дальнейшем, по мере улучшения эпидемиологической обстановки, планируем возобновить международные авиасообщения с другими странами», - сообщил Бейбут Атамкулов в ходе заседания Правительства.
Напомним, что с 1 мая поэтапно возобновлены внутренние пассажирские авиарейсы из городов Нур-Султана и Алматы в 20 городов Казахстана.
«Сегодня внутренние рейсы осуществляются по 44 маршрутам с частотой 349 рейсов в неделю (49 рейсов в день). Продано порядка 188 тысяч авиабилетов», - проинформировал Б. Атамкулов.
Напомним, что 1 мая возобновилось авиасообщение между столицей и Алматы. Также было принято решение о возобновлении с 4 мая авиарейсов из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей. С 11 мая в Казахстане возобновлены полёты в Алматы и Нур-Султан, в Караганду, Актобе, Павлодар, Костанай, Кокшетау, Тараз, Талдыкорган.
Кроме того, с 11 мая исключено требование наличия справки на коронавирус на авиарейсах.
Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов сообщал , что с 1 июня разрешена проработка вопроса возобновления авиарейсов по трем странам: Корея, Китай и Азербайджан. Следующими направлениями могут стать полеты в такие страны, как Германия, ОАЭ, Чехия и Таиланд. При этом в случае ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу планируемые международные авиарейсы будут приостановлены .
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