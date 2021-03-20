Авиарейсы задерживаются в аэропорту Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с метеоусловиями в аэропорту Нурсултан Назарбаев производится задержка рейсов. Об этом передает МИА «Казинформ».

« В связи с метеоусловиями в аэропорту Нурсултан Назарбаев производится задержка рейсов: 9 рейсов на вылет и 12- на прилет. На запасной аэродром, а точнее аэропорт Сарыарка города Караганды два рейса. Взлетно-посадочную полосу обливают жидким реагентом. Работает 6 единиц техники», - сообщил пресс-секретарь международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов.

Пассажиров просят узнавать о вылете и прилете рейсов в колл-центрах аэропортов, справочных авиакомпаний, а также в социальных сетях.

«На данный момент первые авиарейсы начинают вылетать», - добавил Анвар Шалекенов.

