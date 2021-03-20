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    09:43, 20 Март 2021 | GMT +6

    Авиарейсы задерживаются в аэропорту Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с метеоусловиями в аэропорту Нурсултан Назарбаев производится задержка рейсов. Об этом передает МИА «Казинформ».

    « В связи с метеоусловиями в аэропорту Нурсултан Назарбаев производится задержка рейсов: 9 рейсов на вылет и 12- на прилет. На запасной аэродром, а точнее аэропорт Сарыарка города Караганды два рейса. Взлетно-посадочную полосу обливают жидким реагентом. Работает 6 единиц техники», - сообщил пресс-секретарь международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов.

    Пассажиров просят узнавать о вылете и прилете рейсов в колл-центрах аэропортов, справочных авиакомпаний, а также в социальных сетях.

    «На данный момент первые авиарейсы начинают вылетать», - добавил Анвар Шалекенов.


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