Авиарейсы в Южную Корею, Китай и Азербайджан могут возобновить в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Когда могут возобновиться международные авиарейсы, ответил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Недавно межведомственная комиссия провела совещание, где было принято решение с 1 июня разрешить проработку вопроса возобновления авиарейсов по трем странам: Корея, Китай и Азербайджан. Почему было принято по трем странам? В первую очередь, оценка шла по эпидемиологической обстановке по COVID-19. Есть международный рейтинг стран, наиболее безопасных, по ним было принято решение».
Следующими направлениями, по словам министра, могут стать полеты в такие страны как Германия, ОАЭ, Чехия и Таиланд.
«Возможно, получим разрешение в Польшу и Венгрию. Это второй этап после 15 июня. Я со своими коллегами всегда на контакте. Недавно обсудили с министром транспорта Турции. Они определили для себя 20 июня, заинтересованы в открытии рейсов в Анталию. Мы будем прорабатывать вопрос», - уточнил глава ведомства.
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